Следственный комитет назвал причину пожара в Подмосковье

Пожар в многоквартирном жилом доме в Волоколамском округе Подмосковья, при котором погибли пять человек, включая четверых детей, могло вызвать неосторожное обращение с огнем. Об этом говорится в сообщении областного главка СК.

СК также указывает, что до окончательных выводов будут проведены разного рода экспертизы, на месте продолжают работу эксперты-криминалисты. Ведомство также открыло уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

По данным следственного управления, в ночь на понедельник, 7 октября, в подмосковной квартире на первом этаже жилого дома, где находились шестеро детей с дедушкой, произошел пожар. Троих детей мужчина успел вывести на улицу, остальные выбраться не смогли. Затем загорелись другие этажи.

Пожарные нашли на лестничной клетке двумя этажами выше тела женщины и ребенка, которые, вероятно, задохнулись, выбежав из квартиры. Всего в результате происшествия погибли пять человек, в том числе четверо детей.

Ранее возможной причиной пожара в поселке Чисмена называлось короткое замыкание. По данным МЧС, среди погибших оказались 30-летняя женщина, двое трехлетний детей, один пятилетний и годовалый ребенок, сообщало «РИА Новости».