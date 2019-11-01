В Чикаго девочку ранили во время сбора сладостей на Хеллоуин

В Чикаго девочку ранили во время сбора сладостей на Хеллоуин

Семилетняя девочка, собиравшая сладости на Хеллоуин, получила ранение во время перестрелки в Чикаго. Об этом сообщает телеканал CBS Chicago со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером 31 октября. По данным правоохранительных органов, девочка, одетая в костюм пчелы, стояла на тротуаре со свой семьей. Она получила ранение случайно.

В полиции сообщили, что в результате стрельбы также пострадал 31-летний мужчина. В ведомстве считают, что он был целью нападения. Девочка не имеет к этому мужчине никакого отношения, отметили в полиции. Associated Press сообщает, что его преследовала группа других мужчин.

Агентство со ссылкой на представителя пожарной охраны сообщает, что ребенка госпитализировали в критическом состоянии. Она получила ранение верхней части грудной клетки. Мужчина был ранен в руку, его также доставили в больницу.