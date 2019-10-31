Во время стрельбы в Торонто ранили пятерых подростков

Во время стрельбы в Торонто ранили пятерых подростков

Пятеро подростков пострадали во время стрельбы в Торонто, сообщает Radio Canada.

Инцидент произошел на северо-западе города. К жилому зданию подъехал черный автомобиль с водителем и двумя пассажирами. Из него вышли двое и направились в дом. Они произвели не менее 20 выстрелов по молодежи, которая собралась в коридоре.

В результате происшествия четверо подростков были госпитализированы, у них серьезные ранения, всем им от 16 до 18 лет.

По словам начальника полиции Торонто Марка Сондерса, атака на молодежь была целенаправленной. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемых.

14 сентября в канадской Миссиссоге неизвестные открыли стрельбу по людям. Один мужчина погиб, еще четыре человека были госпитализированы.