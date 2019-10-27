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В Техасе на встрече выпускников университета открыли стрельбу

Неизвестный открыл стрельбу во время вечера встречи выпускников университета A&M Commerce в городе Гринвилл в Техасе, стрелку удалось скрыться. Об этом сообщает The New York Times.

Информацию о массовой стрельбе подтвердил представитель учебного заведения. По данным издания Dallas News, стрельба произошла на мероприятии, проходившем в 24 км к юго-западу от кампуса университета. В результате инцидента получили ранения по меньшей мере десять человек, по предварительной информации, два человека погибли. Как сообщил в своем Twitter корреспондент Channel 8 Джейсон Уайтли, стрелку удалось скрыться с места преступления. Позже заместитель шерифа заявил, что не считает происшедшее случаем массовой стрельбы.

Личность стрелка пока не установлена, как сообщали очевидцы, он был вооружен полуавтоматической винтовкой. Причины стрельбы неизвестны. В университетской полиции отметили, что инцидент произошел не на территории учебного заведения. Позже представитель университета сообщил, что администрация учебного заведения не была организатором вечера встречи выпускников, как сообщают СМИ, мероприятие организовало местное студенческое братство.

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Трамп связал массовые убийства в США с больной психикой стрелков

По данным Daily Mail, в результате стрельбы погибли два человека, двадцать человек пострадали, их увезли в местные больницы.

В конце августа американец Сет Эгор открыл стрельбу в американской Одессе, в результате инцидента погибли семь человек, по меньшей мере 22 пострадали. Злоумышленник был убит в ходе перестрелки с прибывшими на место происшествия полицейскими. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что для уменьшения числа массовых расстрелов в стране необходимо строить больше психбольниц.

Автор: Влада Ольшанская
Теги: массовая стрельба, Техас, стрельба
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