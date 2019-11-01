В Петербурге произошел пожар в здании автосервиса

Гаражно-складское помещение загорелось во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на площади 400 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 08:04 мск. Загорелось одноэтажное здание на улице Салова. «Фонтанка» отмечает, что пожар произошел в здании автосервиса. «РИА Новости» подтверждает, что загорелось здание «Автотехцентра».

Спустя почти час пожар локализовали на площади 300 кв. м. В главке отметили, что пока данные о пострадавших не поступали. В тушении пожара участвуют 44 человека и 11 единиц техники.

25 октября произошел пожар в здании автосервиса в Выборгском районе Петербурга. Его площадь составляла 200 кв. м. Помимо этого сгорели части двух машин, одна из которых находилась в здании автосервиса. В результате никто не пострадал.