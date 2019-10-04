В Петербурге пожар на складе потушили спустя 12 часов

Спасатели полностью потушили пожар на складе в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщили РБК в пресс-службе главного городского управления МЧС России.

По данным ведомства, пожар ликвидировали в 17:43 мск. Информация о возгорании на складе в поселке Петро-Славянка поступила в 5:11 мск. На то, чтобы потушить пожар, у экстренных служб ушло более 12 часов.

Первоначально площадь пожара составляла 3,9 тыс. кв. м. Однако затем она увеличилась до 4,5 тыс. кв. м, рассказали РБК в пресс-службе МЧС России. В тушении принимали участие 154 человека и 38 единиц техники, в том числе вертолет. В пресс-службе также показали видео с места происшествия.

Видео: МЧС России

В ведомстве добавили, что помещение склада, принадлежащее компании «Технопласт», обрушилось про всей площади. В результате никто не погиб и не пострадал. Всего в здании находились 22 человека, их эвакуировали.