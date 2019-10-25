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В Петербурге сгорел автосервис

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар в здании автосервиса, его полностью потушили, сообщает МЧС по городу.

«Происходило горение на площади 200 кв. м в здании автосервиса по адресу: ул. Парнасная, д. 2», — говорится в сообщении. Кроме того, сгорели части двух машин, которые были в строении и рядом с ним.

По данным МЧС, к тушению пожара привлекли шесть единиц техники и 26 спасателей. О пострадавших ведомство не сообщает. По информации портала «78.ru», спасателей вызвали около трех часов ночи.

17 октября из-за угрозы пожара из торгового центра «Гранд-Каньон» в Санкт-Петербурге эвакуировали более 2 тыс. человек. Позднее в МЧС сообщили, что произошло короткое замыкание и возгорание в приборе вентиляции на крыше здания. Посетителей решили эвакуировать «на всякий случай», заявили в ведомстве.

Теги: автосервис, пожар
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