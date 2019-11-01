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Полицейские задержали похищавших деньги лжесотрудников банка в Иванове

В Иванове сотрудники полиции задержали девять подозреваемых в хищении средств с банковских счетов россиян, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, они представлялись сотрудниками службы безопасности банка и сообщали клиентам о подозрительном движении средств на их счетах. Затем подозреваемые предлагали гражданам создать безопасный счет, чтобы сберечь их деньги. В результате россияне передавали злоумышленникам данные своих банковских карт — PIN- и CVV-коды, а также называли сроки действия карт.

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Преступная группа получала доступ к картам и похищала со счетов от 9 тыс. до 20 тыс. руб. Против них возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК (кража с банковского счета). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до пяти лет с возможным ограничением свободы до полутора лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб.

Подозреваемых задержали на съемной квартире в Иваново. В МВД отметили, что они постоянно переезжали с места на место. Среди задержанных оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. По предварительным данным ведомства, они могут быть причастны более чем к 50 преступным эпизодам.

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Одного фигуранта дела заключили под стражу, а с остальных взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении. При обысках у них изъяли около 20 мобильных телефонов, а также более 200 сим-карт и десяти банковских карт.

Теги: Иваново, банковские карты, хищение
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