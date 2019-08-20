СМИ узнали о новом способе кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт — для того, чтобы убедить клиента кредитной организации назвать код подтверждения из SMS, они стали использовать роботов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей Сбербанка, ВТБ и других банков из топ-30.

Как пояснили в Сбербанке, схема работает следующим образом: злоумышленники имитируют звонок от службы безопасности и в диалоге с клиентом пытаются узнать код подтверждения. В случае сомнений жертве предлагается продиктовать код «системе распознавания голоса». В ВТБ отметили, что схема активно используется с весны 2019 года.

«Известия» утверждают, что связались с одним пострадавшим от нового вида обмана — в августе он таким образом якобы лишился 3 млн руб. По словам собеседника газеты, он получил звонок с номера колл-центра банка, ему сообщили о попытке несанкционированного списания средств со счета. Мошенник под видом сотрудника кредитной организации уточнил, что для перевода денег на безопасный счет необходимо назвать код подтверждения из SMS. Когда клиент насторожился, злоумышленник переключил разговор на робота, и после звукового сигнала пострадавший назвал код. «Деньги утекли с карты в несколько траншей», — резюмирует издание.

Технический директор DeviceLock Ашот Оганесян отметил в разговоре с «Известиями», что в качестве «психологических уловок» мошенники могут использовать как звуки автоответчика, так и поддельный шум колл-центра на заднем плане.