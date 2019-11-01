Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 63,77 (-0,1) Quote, 31 окт, 12:34
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 71,19 (+0,18) Quote, 31 окт, 12:34
Знакомые сообщили детали о подозреваемом в убийстве ребенка в Нарьян-Маре Общество, 01:59 Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США Политика, 01:37 Небензя раскрыл детали нападения на российского сотрудника ООН в Косове Политика, 01:18 Частным МФО запретили выдавать займы под залог жилья Финансы, 01:16 Битва дизайнеров: три варианта ремонта квартиры для пары с ребенком РБК Стиль и Экспострой на Нахимовском, 00:53 СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань Общество, 00:39 Асад усомнился в ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Политика, 00:25 Azur Air не сдержала данное Росавиации обещание по регистрации самолетов Бизнес, 00:00 В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете» Технологии и медиа, 00:00 Минэк предложил перевести банки и ТЭК на российский софт и оборудование Технологии и медиа, 00:00 Горбачев посоветовал не строить новых стен между Россией и Западом Политика, 31 окт, 23:32 В Госдуме сочли вмешательством в дела России заявление НАТО о Крыме Политика, 31 окт, 23:24 Школьная физика для взрослых водителей в задачах РБК и Cordiant, 31 окт, 23:22 Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров Общество, 31 окт, 23:20
Политика ,  
0 
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США

Сирийский лидер Башар Асад назвал Дональда Трампа лучшим президентом в истории США. Об этом он заявил в интервью сирийским телеканалам, передает SANA.

Асад объяснил свою оценку тем, что Трамп не пытается скрыть свои истинные намерения, а открыто о них заявляет. По его словам, американский президент прямо говорит: «мы хотим нефть», «мы хотим от кого-то избавиться», «мы хотим предоставлять услуги за деньги». «Такова реальность американской политики», — заключил Асад.

Материал дополняется

Теги: Башар Асад, Дональд Трамп
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter