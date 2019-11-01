Мутко поручил упростить работу застройщиков с банками и водоканалами

Минстрой совместно с Центробанком должен до 18 ноября разработать предложения об упрощении взаимодействия банков и застройщиков, перешедших на проектное финансирование при строительстве жилья. Поручения об этом дал вице-премьер Виталий Мутко после совещания с застройщиками, которое прошло в начале октября, рассказали в пресс-службе вице-премьера в ответ на запрос РБК.

Среди поручений по итогам совещания:

Проработать возможность создания единого исчерпывающего перечня документов, которые застройщики будут предоставлять в банки, чтобы получить проектное финансирование. В том числе власти определят «унифицированный комплекс исходно-разрешительной документации», которая предоставляется в электронном виде. Сейчас каждый банк сам определяет перечень документов для выдачиь кредита застройщику на строительство жилья

Проработать возможность установления для банков единых требований к размеру комиссии за предоставление кредита застройщикам

Запрет на списание неустоек по искам дольщиков с эскроу-счетов, которые сейчас списываются автоматически по исполнительным листам

Еще один блок поручений должен упростить и удешевить для застройщиков процедуру подключения зданий к инженерным сетям, то есть к водопроводам, канализации, электрическим сетям и т.п. Среди предложений, которые Минэнерго, Минстрой и ФАС должны предоставить в правительство: