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Мутко поручил упростить работу застройщиков с банками и водоканалами

Минстрой совместно с Центробанком должен до 18 ноября разработать предложения об упрощении взаимодействия банков и застройщиков, перешедших на проектное финансирование при строительстве жилья. Поручения об этом дал вице-премьер Виталий Мутко после совещания с застройщиками, которое прошло в начале октября, рассказали в пресс-службе вице-премьера в ответ на запрос РБК.

Среди поручений по итогам совещания:

  • Проработать возможность создания единого исчерпывающего перечня документов, которые застройщики будут предоставлять в банки, чтобы получить проектное финансирование. В том числе власти определят «унифицированный комплекс исходно-разрешительной документации», которая предоставляется в электронном виде. Сейчас каждый банк сам определяет перечень документов для выдачиь кредита застройщику на строительство жилья
  • Проработать возможность установления для банков единых требований к размеру комиссии за предоставление кредита застройщикам
  • Запрет на списание неустоек по искам дольщиков с эскроу-счетов, которые сейчас списываются автоматически по исполнительным листам

Еще один блок поручений должен упростить и удешевить для застройщиков процедуру подключения зданий к инженерным сетям, то есть к водопроводам, канализации, электрическим сетям и т.п. Среди предложений, которые Минэнерго, Минстрой и ФАС должны предоставить в правительство: 

  • стандартизация расчетов индивидуальных тарифов за подключение застройщиков к сетям
  • введение предварительных технических условий подключения к сетям на этапе оформления земельных участков для строительства. Эти условия должны стать офертой для ресурсосберегающих организаций
  • установление возможности корректировать технические условия присоединения к сетям без их отмены после окончания проектирования зданий 

На совещании также понимался вопрос «потребительского терроризма». В результате Мутко поручил проработать обязательный досудебный порядок урегулирования споров при выявлении недостатков в квартирах, а также разработать типовой порядок проведения экспертизы и оценки выявленных  недостатков. Эти недостатки предполагается классифицировать по степени их влияния на возможность проживания в квартире. Минстрой уже приступил к разработке этих изменений в законодательство.

Теги: Виталий Мутко, жилая недвижимость, застройщики
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