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На востоке Москвы произошел пожар на складе с резиной

В Москве произошел пожар на складе с резиной. Об этом сообщает МЧС России.

По информации пресс-службы министерства, информация о возгорании поступила в 15:12 мск. Загорелось отдельно стоящее здание на улице Электродная, 8 стр. 14 в восточной части столицы. На площади около 150 кв. м загорелась хранившаяся на складе продукция — резина.

В 16:58 пожар был ликвидирован, никто не пострадал.

21 октября на востоке Москвы загорелся склад с продукцией на площади 800 кв. м. В результате пожара частично обрушилась крыша здания. Во время тушения из него были спасены четыре человека. Днем ранее на западе столицы произошел пожар на складе со скотчем. Огонь распространился по площади 300 кв. м во втором ярусе здания. Во время инцидента никто не пострадал.

Теги: пожар, Москва, МЧС, склад
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