На западе Москвы загорелся склад

На западе Москвы произошел пожар в складском здании, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Склад загорелся по адресу: ул. Молодогвардейская ул, д.61, стр.5. Возгорание произошло на втором ярусе здания и составило 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные службы, которые пытаются предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как передает ТАСС, на складе хранится готовая продукция.

Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что здание принадлежит АО «Диза», и в нем хранится скотч. Пожару присвоен второй ранг сложности.

В конце августа в подмосковном Подольске произошел пожар на складе с пластиковой продукцией. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Информация о пожаре поступила в 16:30 мск, локализовать его удалось в 17:00, еще через 13 минут огонь потушили. В результате никто не пострадал.

