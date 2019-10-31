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Политика ,  
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Путин пошутил про бабушку и поручил изменить систему закупок для медицины

Президент России Владимир Путин во время беседы о проблемах медицины с представителями общественности Калининграда рассказал анекдот про бабушку, которая пришла к юристу, и поручил изменить законодательство о закупках медоборудования, сообщает ТАСС.

Одна из участниц встречи сообщила, что, согласно закону о госзакупках, медучреждения должны заказывать через отдельные конкурсы не только оборудование, но и различные сервисные услуги, что отнимает много времени. По ее словам, для таких закупок было бы удобно ввести механизм долгосрочных контрактов жизненного цикла. В таких случаях один исполнитель будет поставлять оборудование и предоставлять его обслуживание, отметила она.

Отвечая на это предложение, российский лидер отметил, что ситуация напоминает ему анекдот о визите бабушки в юридическую консультацию и пересказал его: «Бабушка приходит к адвокату и спрашивает: «Имею ли я право?» «Имеешь, бабушка», — отвечает адвокат. «Нет, я хочу спросить, имею ли я право…» — «Да, имеешь». «Но могу я или нет?» — «Нет, бабка, не можешь!»

Путин пояснил, что сейчас принцип о полном жизненном цикле применяется тогда, когда учреждение оборудуется с нуля. При этом, по мнению президента, норму необходимо распространить и на действующие медучреждения. «Я прошу коллег услышать это и внести соответствующие коррективы в нормативную базу», — заключил он.

Это не первый раз, когда Путин шутит или рассказывает анекдот на публичных мероприятиях. 24 октября российский лидер пошутил о том, что должен поделиться своей зарплатой с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом он заявил, когда благодарил его за помощь в проведении саммита «Россия — Африка» в Сочи.

В январе прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что президент «нередко импровизирует», когда рассказывает анекдоты. По его словам, Путин берет их не от команды пресс-службы, а от своих друзей.

Теги: оборудование, Владимир Путин, шутка
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