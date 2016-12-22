Песков рассказал об источнике рассказываемых Путиным анекдотов

Президент Владимир Путин в ходе прямых линий нередко «импровизирует», в том числе рассказывая анекдоты. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1», которая вышла в эфир в воскресенье.

По его словам, пресс-служба готовит информацию для президента перед прямыми линиями, но «бывает импровизация». «И он [Путин], конечно, имеет всю палитру и зачастую использует ту информацию, которую мы даже не думали ему приготовить», — ответил Песков на вопрос о том, бывает ли в ходе прямых линий у президента «экспромт».

Пресс-секретарь также уверяет, что вопросы к подобному диалогу «абсолютно не готовятся заранее». Анекдоты, как рассказал Песков, Путин берет не от команды, которая готовит материалы к прямой линии, а от своих друзей.

«Ну, у него есть друзья, которые ему рассказывают анекдоты, он же человек», — сказал Песков.

В середине декабря на большой пресс-конференции президент напомнил о важности сильной армии и заверил, что российскую армию будут укреплять, не разрушая экономику. А в качестве иллюстрации рассказал анекдот про кортик и часы. В ноябре на итоговой пресс-конференции на саммите АТЭС Путин на вопрос «Когда уже, наконец?» о его решении баллотироваться в президенты также решил рассказать анекдот: тогда он пошутил про израильскую армию.