Путин поддержал смягчение требований к работающим с наркотиками врачам

Президент России Владимир Путин одобрил предложение медиков о смягчении уголовной ответственности для врачей, которые работают с сильнодействующими обезболивающими препаратами. Его слова со встречи с представителями общественности в Калининграде передает ТАСС.

«Я согласен», — ответил президент на соответствующее предложение. По его словам, чрезмерные требования негативно влияют на работу медиков и «напрягают» их. Однако российский лидер отметил, что случаи, когда медработники используют свое положение для нелегального оборота наркосодержащих препаратов, в практике встречаются.

«Здесь мы, конечно, должны думать о том, как общество защитить от этого криминала», — отметил президент.

28 октября Путин поручил правительству разработать поправки к Уголовному кодексу России, которые предусматривали бы ответственность за пропаганду наркотиков через интернет. Позднее соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от фракции «Справедливая Россия». 30 октября его вернули авторам из-за несоблюдения процедурных требований.

