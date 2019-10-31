Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья

Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья

Опубликованное в СМИ фейковое видео, на котором якобы сослуживцы издеваются над стрелком из военной части Рамилем Шамсутдиновым, было снято семь лет назад в исправительной колонии Екатеринбурга. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь свердловского управления ФСИН Александр Левченко.

«Это видео снято лет семь назад, когда этот солдат (Шамсутдинов) еще ребенком был. Это видео известное: было уголовное дело, уже завершено, истязатели в колонии отбывают наказание в Свердловской области», — подчеркнул он.

По словам Левченко, видео было снято во взрослой колонии, а Шамсутдинову на тот момент было 15 лет, поэтому он не мог находиться на видеозаписи.

В ноябре 2017 года суд в Екатеринбурге приговорил экс-замначальника ИК-2 Михаила Белоусова к 6,5 года тюремного заключения за пытки заключенных.

Рядовой-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября открыл огонь из автомата в воинской части № 54160 в Забайкалье. В результате были убиты восемь человек и двое получили ранения. Шамсутдинов сдался, после чего против него завели дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).