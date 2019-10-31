Полиция в Волгограде завела дело на бросившую младенца на улице мать

Полиция в Волгограде завела дело на бросившую младенца на улице мать

В Волгограде 28-летняя женщина оставила коляску с новорожденной девочкой около поликлиники и ушла, сообщает ГУ МВД по области.

После сообщений об обнаружении ребенка к зданию приехали сотрудники полиции. Они установили личность младенца и его матери с помощью записей видеокамер. По данным полиции, оставившая ребенка является местной жительницей. Ранее она уже была неоднократно судима, уточняется в сообщении.

Женщину задержали и доставили в полицию. По ее словам, она оставила девочку у поликлиники, поскольку ей «нужно было срочно уехать». В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Девочку направили в больницу для наблюдения, говорится в сообщении.

В пресс-службе комитета здравоохранения по региону уточнили РБК, что инцидент произошел еще 16 октября. В этот день утром к администратору ГУЗ «Детская клиническая поликлиника № 15» с сообщением об оставленной у входа коляске обратилась посетительница. Сотрудники поликлиники незамедлительно вызвали полицию и представителей комиссии по делам несовершеннолетних.