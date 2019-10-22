В центре Москвы нашли брошенную шестимесячную девочку

В Москве на улице Щепкина нашли брошенную шестимесячную девочку. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК по Москве. Следователи проводят проверку по факту случившегося и разыскивают родственников ребенка.

Ребенка нашли накануне, вечером 21 октября, около 18:30 мск. По предварительным данным, девочку оставил на улице неизвестный мужчина.

По данным РЕН ТВ, неизвестный оставил девочку на скамейке, предварительно завернув ее в куртку. Ребенка обнаружил таксист, девочку доставили в больницу.

19 сентября в Москве уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов. Прибывшие на место врачи сумели своевременно оказать медицинскую помощь младенцу.