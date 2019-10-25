В Москве полиция завела дело из-за брошенного на улице младенца

В Москве полицейские возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности шестимесячной девочки на улице Щепкина в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

В настоящее время оперативники продолжают поиски мужчины азиатской наружности, который предположительно оставил девочку.

«Возраст 25–27 лет, рост 170–180 см, волосы темные короткие, был одет в джинсовый костюм синего цвета, на шее шарф», — дают ориентировку в полиции.

Брошенную шестимесячную девочку нашли в Москве на улице Щепкина 21 октября. Неизвестный оставил черный сверток на тротуаре и убежал. По версии РЕН ТВ, девочку завернули в куртку и оставили на скамейке, где ее обнаружил таксист. Ребенка госпитализировали, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.