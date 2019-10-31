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Общество ,  
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На трассе в Башкирии перевернулся автобус с пассажирами

На трассе Уфа — Бирск — Янау» в Башкирии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Башкортостану.

Микроавтобус Ford Transit съехал в кювет и опрокинулся в Мишкинском районе. Всего в микроавтобусе находились восемь человек, пятеро пострадали.

«Их доставили в медицинские учреждения. Сейчас производится их осмотр, предварительно, у них ушибы и ссадины, серьезных травм нет», — сказали в главке.

В сентябре в Башкирии на 1346-м км автодороги Самара — Уфа — Челябинск произошло ДТП, в котором погиб пропавший без вести подросток. Он находился за рулем ВАЗ-2110, который столкнулся с грузовиком DAF.

В июле в Архангельском районе Башкирии был задержан 32-летний водитель автобуса, который  вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли шесть человек, более 20 пассажиров получили травмы.

Теги: ДТП, Башкирия, автобус, новости РБК
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