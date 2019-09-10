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Считавшийся пропавшим без вести подросток погиб в ДТП в Башкирии

Семнадцатилетний подросток, считавшийся пропавшим без вести в Башкирии, погиб в ДТП. Об этом сообщил на своей странице в Instagram главный инспектор дорожного движения Башкирии, начальник УГИБДД МВД по республике Динар Гильмутдинов.

По его словам, авария произошла 9 сентября на 1346-м км автодороги Самара — Уфа — Челябинск. Юноша был за рулем автомобиля ВАЗ-2110, который столкнулся с грузовиком DAF. За рулем грузовика был 43-летний житель Челябинской области.

После аварии подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу, где от полученных травм он скончался. «По предварительным данным, погибший с июня 2019 года находился в розыске как пропавший без вести», — сообщил Гильмутдинов.

По его словам, подросток не имел водительских прав и ранее привлекался к ответственности за управление без водительского удостоверения, а на его автомобиле были установлены подложные номера. По факту аварии проводят разбирательство.

Теги: Башкирия, ДТП, подросток
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