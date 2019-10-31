В Крыму ответили на слова Зеленского о реинтеграции полуострова

В Крыму ответили на слова Зеленского о реинтеграции полуострова

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не тратить время на реинтеграцию Крыма, сообщает «РИА Новости».

Депутат заявил, что Крым уже пять лет находится в составе России и «никто не собирается обсуждать какие-то реинтеграции».

«Господину Зеленскому нужно говорить, скорее всего, о реинтеграции Украины в Российскую Федерацию. Это было бы разумно», — сказал Гемпель.

Ранее Зеленский заявлял, что среди украинского общества необходимо выработать консенсус в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма. На первом этапе, по его словам, необходимо добиться завершения горячей стадии конфликта и прекращения огня в Донбассе. Вторым шагом должны стать поиск консенсуса и примирение людей. На третьем этапе, по словам Зеленского, должна пройти «безопасная реинтеграция».