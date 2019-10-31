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На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете

На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск. Об этом говорится в сообщении регионального управления СК.

СК открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Следователи изъяли необходимые медицинские документы, также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

По версии следствия, мальчик, страдающий тяжелым заболеванием, скончался во время перелета в Хабаровск 9 октября. Как писал портал «Кам 24», ребенка, появившегося раньше срока, отправили в Центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске, где его должны были прооперировать. По словам матери мальчика, врачи обнаружили у него дефекты сердечно-сосудистой системы. Она заявила порталу, что во время перелета на борту было душно, а медикам не хватило лекарств и кислорода для оказания помощи.

Миздрав Камчатки отправит материалы о лечении ребенка в Москву. Как сообщила министр здравоохранения края Елена Сорокина, во время полета ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Она отметила, что кислорода и лекарств у сопровождавших медиков было достаточно.

Теги: самолет, младенец, Камчатка
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