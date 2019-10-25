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Минздрав Камчатки ответил на обвинения матери умершего в самолете ребенка

Минздрав Камчатского края ответил на обвинения в адрес врачей из-за смерти младенца на борту самолета 23 октября. Материалы о лечении погибшего в самолете трехмесячного ребенка направят для проведения независимой экспертизы в Москву, говорится в сообщении ведомства.

По информации ведомства, младенец родился раньше срока с очень низким весом и многочисленными пороками развития, в том числе с дефектами сердечно-сосудистой системы. Ребенку требовалась операция сразу после рождения, но в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске, куда из Петропавловска-Камчатского летел младенец, не могли ее провести, пока тот не окрепнет.

Когда состояние ребенка стабилизировалось, врачи приняли решение о транспортировке. Во время перелета ребенка сопровождал врач, который оказал необходимую медпомощь, уточняют в Минздраве. Экспертиза должна показать, получил ли младенец помощь в полном объеме и правильно ли было принято решение о его транспортировке.

«Весь полет ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Я могу с полной ответственностью заявить, что кислорода и лекарственных препаратов в распоряжении сопровождавших ребенка врачей было достаточно. При начале снижения состояние пациента ухудшилось, нарастала дыхательная недостаточность, а потому врач принял решение повторно интубировать ребенка», — заявила министр здравоохранения края Елена Сорокина.

О смерти ребенка на борту летящего в Хабаровск самолета стало известно 23 октября. Мать ребенка заявила порталу, что на борту было душно, а медикам не хватило лекарств и кислорода для оказания помощи. Позднее СК начал проверку. По ее результатам следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

Теги: Хабаровск, ребенок, врачи, Камчатка
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