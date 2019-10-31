Собиравшую деньги на лечение пианистку осудили за хранение наркотиков

Несколько лет собиравшую деньги на лечение пианистку Анну Коровушкину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о незаконном хранении наркотиков, сообщила РБК пресс-секретарь Преображенского суда Алиса Закутняя.

Пианистку взяли под стражу в зале суда, до этого она находилась под домашним арестом. «Статья была переквалифицирована на ч. 2 ст. 228 УК [незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков в крупном размере]», — сообщила пресс-секретарь.

Как сообщил РБК композитор Олег Влади, ранее девушке пытались помочь, думая, что она тяжело больна. «Но потом выяснилось, что все это зависимость и деньги нужны немного на другое», — сказал он. «Врачи, которых я находил, для того чтобы проконсультироваться по ее неизлечимым заболеваниям, обратили внимание, что у Анны есть места уколов на руках и дали сигнал, что не все с ней просто. Она отказалась от любой медикаментозной помощи, выбрав наркотики», — заявил Влади.

Коровушкину задержали 4 ноября 2018 года, сообщало агентство городских новостей «Москва». Сотрудники уголовного розыска нашли у девушки сверток с неизвестным веществом. До этого пианистка несколько лет собирала в Сети деньги на лечение редкого заболевания печени и участвовала в телешоу. Следователи тогда завели уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков — у девушки нашли 38 граммов героина.