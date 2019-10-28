В Совфеде предложили варианты наказания за пропаганду наркотиков в Сети

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас поддержал идею введения уголовной ответственности за пропаганду наркотиков и склонение к их употреблению в интернете. Об этом говорится в его заявлении, поступившем в РБК.

«Учитывая высокую общественную опасность противоправных деяний, совершенных с использованием сети «Интернет», ответственность за них должна быть не менее суровой, чем за аналогичные деяния, совершенные без использования интернета», — сказал он.

По его словам, анонимность в Сети является «катализирующим фактором» для противоправных действий, в том числе для пропаганды наркотиков. Клишас добавил, что в интернете распространяют информацию о том, что новые и потенциально опасные психоактивные вещества не являются наркотиками, после чего появляются сообщения об их продаже.

Сенатор отметил, что наказание за склонение к потреблению наркотиков предусмотрено статьей 230 УК России (склонение к потреблению наркотических средств). По его словам, учитывая то, что в интернете целевой аудиторией преступлений является неопределенный круг лиц, можно предложить наказание, аналогичное ч. 2 ст. 230 УК. Она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Клишас добавил, что если преступление повлечет тяжкие последствия, то можно увеличить срок лишения свободы, который в этом случае составит от десяти до 15 лет.