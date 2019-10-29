В квартире в Москве три человека умерли от передозировки наркотиками

В квартире в Москве три человека умерли от передозировки наркотиками

В одной из квартир на улице Бакунинской в Москве обнаружены тела трех человек — двух мужчин и одной женщины, сообщает главное следственное управление СК по Москве.

По данным следствия, тела двух мужчин, 1987 и 1988 года рождения, и женщины 1988 года рождения обнаружили без внешних признаков насильственной смерти. По предварительным данным, они умерли от отравления наркотическими препаратами.

Следователи проводят проверку, назначены экспертизы.

Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, еще одну женщину госпитализировали, квартиру снимал один из умерших мужчин. По предварительным данным, они умерли от передозировки опиатами, сказал источник.

По данным «Московского комсомольца», предположительно, в квартире проходила вечеринка, в ходе которой молодые люди употребили неизвестное сильнодействующее вещество.