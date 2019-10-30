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Политика ,  
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Венгрия наложила вето на декларацию послов НАТО по Украине

Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на форуме «Евразия» в Будапеште, передает Hungary Today.

Сийярто сообщил, что интересы венгерского меньшинства должны быть прописаны в этом документе, но они «не так важны на другой стороне океана». Он напомнил, что поправки, которые вносила венгерская сторона, были отклонены.

«У нас не было другого выбора, кроме как наложить вето на декларацию», — заявил Сийярто.

Политика
Украина заявила о массовом лишении жителей Закарпатья паспортов Венгрии

Ранее Венгрия сообщала, что прекратит блокировать работу двусторонней комиссии Украина — НАТО только в случае выполнения Киевом трех условий: продление переходного периода по внедрению украинского как единственного языка образовательного процесса в школах, отказ от распространения языковой нормы на частные школы и налаживание украинскими властями диалога с венгерской диаспорой.

Отношения Венгрии и Украины ухудшились в сентябре 2017 года, когда был принят новый закон об образовании, ограничивающий обучение на языках нацменьшинств. Согласно закону в стране поэтапно должен состояться полный перевод образования на украинский язык. Из-за языковых противоречий с октября 2017 года Будапешт три раза блокировал проведение саммитов Украина — НАТО.

Теги: Венгрия, НАТО, Украина
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