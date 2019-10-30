Суд отпустил из СИЗО общавшегося с «архангельским террористом» подростка

Мосгорсуд отклонил ходатайство Следственного комитета о продлении срока ареста Кириллу Кузьминкину, задержанному в 2018 году по обвинению в изготовлении самодельного взрывного устройства. Суд освободил его в зале суда и изменил меру пресечения на домашний арест до 30 января 2020 года, сообщил РБК адвокат Кузьминкина Сергей Ашанин.

«Меру пресечения в виде содержания под стражей изменили на домашний арест на тот же период, на который следователь просил продлить [срок содержания под стражей]. У него 2 ноября истекал предельный срок — 12 месяцев содержания под стражей. Прокурор просил два месяца вместо трех, которые просил следователь», — рассказал защитник.

Подростка из Москвы задержали 2 ноября 2018 года, при обыске в его квартире нашли самодельную бомбу. Против Кузьминкина возбудили дела по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). По данным следствия, школьник общался со студентом из Архангельска, устроившим 31 октября самоподрыв в здании УФСБ. СК не нашел доказательств того, что подросток действовал в составе группы.