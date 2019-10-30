В Раде нового созыва произошла потасовка между депутатами

На Украине между депутатами Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком и членом фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко произошла потасовка, сообщают УНН и УНИАН.

Видео с потасовкой опубликовал телеканал Newsone на своем канале в YouTube.

Агентство УНН сообщает, что в результате потасовки Тищенко оторвал пуговицу с одежды Скорика, остальные парламентарии начали их разнимать. Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук пригрозил депутатам закрыть заседание в случае, если они не займут свои места. После этого они разошлись по своим местам.

По данным УНИАН, спор между депутатами разгорелся после обсуждения вопроса о создании Временной следственной комиссии для расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Досрочные выборы депутатов Рады прошли на Украине 21 июля, после роспуска предыдущего созыва президентом Владимиром Зеленским. На выборах победила партия «Слуга народа», набравшая 43,16% голосов и получившая 254 места в парламенте из 450.