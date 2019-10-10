Зеленский назвал условие повторного роспуска Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную раду, если депутаты от партии «Слуга народа» будут конфликтовать. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Я не хочу ломать эту партию. Они знают: если они сами начнут «есть» друг друга, я через год их распущу», — сказал он.

Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады во время своей инаугурации в мае. Досрочные выборы депутатов прошли 21 июля. На них победила партия президентского «Слуга народа», набравшая 43,16% голосов и получившая 254 места в парламенте из 450.

В конце августа президент предупредил депутатов, что дает новому составу Рады один год на то, чтобы доказать свою эффективность. Зеленский отметил, что понял, что распускать парламент «не так уж страшно».