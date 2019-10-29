СК начал проверку после видео с топчущимися по девочке детсадовцами

Следственное управление СК России по Ярославской области начало проверку по сообщениям в СМИ о том, что во время прогулки дети избили девочку в детском саду, сообщила РБК старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Кристина Гузовская.

Ранее в Сети появилось видео, сделанное мужчиной, который живет у детского сада № 236 Ярославля, на котором видно, как дети топчутся по лежащей на земле девочке, пинают ее ногами и бросают в нее землю и палки.

По данным YarNews, инцидент произошел в детском саду № 236 на улице Лисицына. Как сообщает портал Progorod76, расследование инцидента с участием воспитанников учреждение взято под контроль департамента образования мэрии Ярославля. В самом детском саду от комментариев отказались.

Кроме того, проверку начал уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. По его словам, сейчас проводится опрос сотрудников детского сада, которые не известили родителей и медиков о случившемся избиении. «Когда родители отдают ребенка в детский сад, они понимают, что за его здоровье и безопасность отвечает администратор сада, мы начали проверку», — рассказал омбудсмен (цитата по ТАСС).