Фонд Prosperity купил 3% золотодобывающей компании Petropavlovsk

The Russian Prosperity Fund стал владельцем 3,002% акций золотодобывающей компании Petropavlovsk, следует из сообщения золотодобывающей компании на сайте Лондонской биржи.

На прошлой неделе 4,6% в Petropavlovsk приобрел бывший топ-менеджер ПИК Владислав Свиблов. Его компания Fortiana Holdings приобрела акции на внебиржевом рынке, сумма сделки не раскрывалась.

Petropavlovsk ведет добычу на месторождениях в Амурской области, в 2018 году компания добыла 422 тыс. тройских унций золота, выручка составила $499,8 млн, чистая прибыль — $25,9 млн.

Крупнейшим акционером Petropavlovsk (пятой по добыче золота компании в России) является НПО «Альтаир» Романа Троценко (22,42% акций).