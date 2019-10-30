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В Кремле оценили решение ВС об использовании декларации в уголовных делах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле удовлетворены решением Верховного суда об «абсолютном запрете» использования добровольно поданных деклараций в уголовных делах. Его слова передает корреспондент РБК.

«Самое главное — это законодательные гарантии, те гарантии, которые прописаны в законе», — отметил Песков.

Говоря о доверии к правоохранительным органам, пресс-секретарь отметил, что тема находится на повестке дня. «Эта тема на повестке дня. Это вопрос, который не решается в одночасье», — пояснил он.

Общество
ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в уголовных делах

Ранее 30 октября Верховный суд разъяснил законодательство о декларациях имущества. Суд указал, что информация из деклараций является налоговой тайной и «доступ к ним обеспечивают исключительно налоговые органы». «Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения», — говорится в документе.

Кроме того, законом предусмотрена «специальная гарантия в виде освобождения от уголовной ответственности» по налоговым преступлениям для лиц, которые добровольно подали такую декларацию.

Ранее сотрудники ФСБ принудительно изъяли у Федеральной налоговой службы декларацию об иностранных компаниях и зарубежных счетах Валерия Израйлита, совладельца порта Усть-Луга, которого обвиняли в хищениях при строительстве порта на сумму более 202 млн руб. Сведения из декларации стали основой уголовного дела против бизнесмена. ВС не выявил нарушений в действиях ФСБ, но впоследствии решение отменили по жалобе Израйлита.
 

Теги: амнистия капиталов, декларации, Валерий Израйлит
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Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Бизнес
ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в уголовных делах
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ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
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