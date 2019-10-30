В Кремле оценили решение ВС об использовании декларации в уголовных делах

В Кремле оценили решение ВС об использовании декларации в уголовных делах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле удовлетворены решением Верховного суда об «абсолютном запрете» использования добровольно поданных деклараций в уголовных делах. Его слова передает корреспондент РБК.

«Самое главное — это законодательные гарантии, те гарантии, которые прописаны в законе», — отметил Песков.

Говоря о доверии к правоохранительным органам, пресс-секретарь отметил, что тема находится на повестке дня. «Эта тема на повестке дня. Это вопрос, который не решается в одночасье», — пояснил он.

Ранее 30 октября Верховный суд разъяснил законодательство о декларациях имущества. Суд указал, что информация из деклараций является налоговой тайной и «доступ к ним обеспечивают исключительно налоговые органы». «Иные государственные или негосударственные органы и организации не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения», — говорится в документе.