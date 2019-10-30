ЦОДД предупредил водителей в Москве о снеге кадром из «Игры престолов»

Вечером 30 октября, после выпадения снега, в Москве ожидаются дорожные пробки в 7–8 баллов, сообщили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства Москвы. В своем Twitter ЦОДД предупредил водителей о выпавшем снеге постом с героем Джоном Сноу из «Игры престолов».

По прогнозам ЦОДД, дорожные заторы будут на уровне 7–8 баллов, если погодные условия не ухудшатся значительно. В центре отметили, что сейчас обстановка на дорогах спокойная.

В ЦОДД посоветовали не ездить на летней резине в условиях снегопада. «Если автомобилист на летней резине, ни в коем случае нельзя выезжать на дорогу. [Необходимо] пользоваться городским транспортом», — сообщили РБК в пресс-службе.

В Twitter специалисты центра предупреждают, что после выпадения снега среда в Москве может стать «днем жестянщика» для автомобилистов. «Не выезжайте на летней резине, держите дистанцию и будьте очень внимательны на дороге (мы все — и автомобилисты, и пешеходы — отвыкли от зимы)», — говорится в сообщении.