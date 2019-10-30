В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева. Об этом сообщает «Пункт А».

Танзиля Бисембеева родилась 14 марта 1896 года. По информации «Книги рекордов России», уроженка Астраханской области в январе этого года побила мировой рекорд продолжительности жизни, обойдя француженку Жанну Луизу Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня.

По данным издания, российская долгожительница имела большую семью: трое сыновей, десять внуков, 25 правнуков и два праправнука. Разница в возрасте с самым младшим членом семьи составляла 119 лет.

Как пишет «Каспий. Инфо» Бисембееву похоронили в родном поселке Алча Красноярского района Астраханской области.