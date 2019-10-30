Общество , 30 окт, 11:33
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В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева. Об этом сообщает «Пункт А».
Танзиля Бисембеева родилась 14 марта 1896 года. По информации «Книги рекордов России», уроженка Астраханской области в январе этого года побила мировой рекорд продолжительности жизни, обойдя француженку Жанну Луизу Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня.
По данным издания, российская долгожительница имела большую семью: трое сыновей, десять внуков, 25 правнуков и два праправнука. Разница в возрасте с самым младшим членом семьи составляла 119 лет.
Как пишет «Каспий. Инфо» Бисембееву похоронили в родном поселке Алча Красноярского района Астраханской области.