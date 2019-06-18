В Италии умерла старейшая жительница Европы

Старейшая жительница Европы Джузеппа Робуччи скончалась в возрасте 116 лет на юге Италии, сообщает ANSA. Женщина умерла в городке Поджо-Империале (Апулия). По данным исследовательской группы Gerontology Research Group, Робуччи была последним европейцем, родившимся в 1903 году.

«Мы сожалеем о ее кончине и гордимся тем, что были согражданами», — заявил мэр ее родного города Альфонсо Д'Алоизио.

Джузеппа Робуччи родилась 20 марта 1903 года и пережила Первую и Вторую мировые войны. У нее было пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков. В течение многих лет она работала со своим мужем в траттории. В 2012 году Робуччи была удостоена звания почетного мэра Поджо-Империале.

В январе 2019 года в Японии на 114-м году жизни скончался Масадзо Нонака, признанный Книгой рекордов Гиннесса старейшим жителем Земли. Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Луизе Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.