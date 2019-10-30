На северо-западе Москвы загорелся автомобиль после ДТП в тоннеле

На северо-западе Москвы загорелся автомобиль после ДТП в тоннеле

Автомобиль Volkswagen Polo и грузовик «Газель» столкнулись в тоннеле на северо-западе Москвы. В результате легковая машина загорелась, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«После столкновения произошло загорание легковой машины в области капота и частично салона. Площадь — 3 кв. м», — сказал собеседник агентства.

По его словам, открытое горение потушили. ДТП произошло на улице Народного ополчения. Из-за аварии две полосы из трех перекрыты.

Источник добавил, что в результате пострадал один человек. По данным портала News.ru, травмы получил водитель Volkswagen Polo, его госпитализировали. Издание отмечает, что водитель грузовика отказался от медпомощи, но затем к нему все-таки приехала машина скорой помощи.