Автомобиль загорелся после столкновения с мотоциклом в Москве

Автомобиль загорелся после столкновения с мотоциклом в Москве

Автомобиль KIA и мотоцикл столкнулись на Новоданиловской набережной в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла в районе дома №10 в 18:04. «Мотоциклист погиб на месте, водитель автомобиля ранен», — добавили в пресс-службе.

В аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter сообщается, что в результате ДТП произошло возгорание. На месте аварии работают оперативные службы.

«Движение в сторону области ограничено. Проезд организован по полосе встречного движения», — отмечается в сообщении. В ЦОДД также посоветовали объезжать этот участок по Варшавскому шоссе.