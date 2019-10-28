В Кутузовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

В Кутузовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль

В Кутузовском тоннеле на пересечении Третьего транспортного кольца с Кутузовским проспектом в Москве задымился автомобиль, в связи с чем возникли трудности с движением, сообщает Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«Уже потушили. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет», — говорится в сообщении ЦОДД, водителям посоветовали искать пути объезда.

Позднее ЦОДД уточнил, что автомобиль из тоннеля отбуксировали и уже вскоре «движение будет полностью восстановлено».

«Загорание было в моторном отсеке на площади 1 кв. м. Оперативно потушено, пострадавших нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Там добавили, что причины произошедшего выясняются.

21 октября на Новоданиловской набережной в Москве столкнулись автомобиль и мотоцикл, в результате ДТП произошло возгорание. Водитель машины пострадал, мотоциклист погиб.