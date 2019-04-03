Ураганный ветер сорвал крышу дома в Нижневартовске

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа ураганный ветер снес крышу дома, сообщается на сайте городской администрации.

Никто не пострадал, кровля дома обрушилась во двор.

«В этом месте всегда много детей и машины, просто лужа была, поэтому повезло. А так получается, как в сказке: на крышу дунуло и ее снесло», — рассказала местная жительница.

Накануне окружное правление МЧС предупреждало горожан о порывах ветра до 20–25 м/с. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни также ожидается ухудшение погодных условий. В частности, мокрый снег, местами дождь, гололед и порывы ветра.