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Ураганный ветер сорвал крышу дома в Нижневартовске

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа ураганный ветер снес крышу дома, сообщается на сайте городской администрации.

Никто не пострадал, кровля дома обрушилась во двор.

«В этом месте всегда много детей и машины, просто лужа была, поэтому повезло. А так получается, как в сказке: на крышу дунуло и ее снесло», — рассказала местная жительница.

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Накануне окружное правление МЧС предупреждало горожан о порывах ветра до 20–25 м/с. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни также ожидается ухудшение погодных условий. В частности, мокрый снег, местами дождь, гололед и порывы ветра.

Теги: ветер, Нижневартовск
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