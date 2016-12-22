Сотрудник РЖД погиб из-за сорванной ветром кровли в Иркутской области
Общество, 10:15
0
Сотрудник РЖД погиб из-за сорванной ветром кровли в Иркутской области
В Иркутской области около станции Тайшет погиб сотрудник железной дороги, на которого обрушилась сорванная порывами ветра крыша здания. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.
По данным РЖД, инцидент произошел в 10:16 по местному времени (05:16 мск) вблизи сортировочной горки на станции. Согласно сообщению, сильный ветер сорвал крышу производственного здания.
«В результате был смертельно травмирован работник железной дороги», — отметили в сообщении.
Для расследования происшествия была создана специальная комиссия. Семья погибшего получит необходимую финансовую и юридическую поддержку, подчеркнули в РЖД.