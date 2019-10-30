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Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы

Один человек пострадал при пожаре в квартире в московском районе Северное Тушино. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Пожар произошел на третьем этаже девятиэтажного дома, расположенного на бульваре Яна Райниса. Информация о возгорании поступила спасателям в 00:11. Его потушили спустя 14 минут.

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По данным главка, загорелись личные вещи и мебель на площадь 20 кв. м. Пострадавшего передали медикам.

22 октября пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Москве. Его площадь составила 15 кв.м. В результате один человек погиб, но еще троих спасли.

Теги: Москва, пожар, квартира
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