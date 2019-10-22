В Москве один человек погиб при пожаре в пятиэтажном доме

В Москве один человек погиб при пожаре в пятиэтажном доме

Один человек погиб при пожаре в квартире пятиэтажного дома в Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону. Еще троих человек удалось спасти.

Сообщение о пожаре по адресу: ул. Болотниковская, д.7 поступило в 02:53 мск. Площадь возгорания составила 15 кв.м. Его удалось ликвидировать в 03:24 мск. В тушении участвовали 22 человека и 6 единиц техники.

В субботу, 19 октября, в частном многоквартирном доме в городе Ростове Ярославской области произошел пожар. В результате погибли семь человек, включая пятерых детей. Площадь возгорания составила 600 кв. м., выгорела кровля здания. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По данным СК, причиной пожара стал поджог, подозреваемый был задержан.