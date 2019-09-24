Соловьев объяснил свой крик на ТВ-шоу «клеветой либералов на историю»

Во время съемок программы на телеканале «Россия 24» ведущий Владимир Соловьев устроил скандал. Об этом он сам написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня очень эмоциональный вечер на телеканале «Россия». Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало», — написал Соловьев.

По словам Соловьева, поводом для этого стал «либеральный бред про нашу историю». «Никто столько не сделал для возвращения образа Сталина в сегодняшнюю политику, сколько Запад и обслуживающие их либералы, постоянно клевещущие на нашу историю», — добавил он.

В начале августа украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, что вел с Соловьевым переговоры о приеме на работу на украинский телеканал «1+1». Сам Соловьев эту информацию опроверг.