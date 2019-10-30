Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 63,83 (-0,04) Quote, 29 окт, 13:27
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 70,78 (-0,06) Quote, 29 окт, 13:27
Лавров назвал предлогом для США решение защищать месторождения в Сирии Общество, 01:02 «Ведомости» узнали о скором испытании новейшей межконтинентальной ракеты Общество, 00:55 Group IB сообщила о крупнейшей базе данных кредитных карт на черном рынке Общество, 00:39 В «Яндексе» объяснили сбой в работе навигатора Общество, 00:31 В Анкаре заявили о задержании сторонников Асада по согласованию с Россией Политика, 00:29 Бывший соратник главы ИГ заявил о потерянном в пустыне кладе на $25 млн Общество, 00:25 Адвокат сообщил о подмене анализов обвиняемого в аварии в Екатеринбурге Общество, 00:04 Банки оценят долговую нагрузку россиян с помощью сведений от налоговиков Финансы, 00:01 Новая система пенсионных накоплений охватит самозанятых Экономика, 00:00 Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс Общество, 00:00 Экономисты усмотрели в экспорте угрозу для обеспечения России продуктами Бизнес, 00:00 Собчак, Ургант, Петров и другие гости ярмарки Cosmoscow. Фотогалерея РБК и Audi, 29 окт, 23:50 WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля Общество, 29 окт, 23:38 Декан факультета ВШЭ оценил слова преподавателя об «убогом» русском языке Общество, 29 окт, 23:36
Общество ,  
0 
Адвокат сообщил о подмене анализов обвиняемого в аварии в Екатеринбурге

Водитель иномарки Владимир Васильев, которого следствие считает виновным в гибели двух человек в аварии в Екатеринбурге, сдал анализы своего отца. Эту информацию РБК подтвердил юрист и представитель потерпевшей стороны Александр Шумилов. Первоначально об этом сообщал «Коммерсантъ-Урал».

«Да, я подтверждаю, что такое случилось. Сейчас предстоит выяснить следствию, как получилось, что анализ мочи принадлежит отцу Васильева. В какой момент была подмена, или он сразу вместо сына помочился, или кто-то из сотрудников ГИБДД или врачей подменили», — сказал адвокат.

Общество
Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Екатеринбурге

По его словам, это удалось выяснить благодаря повторной экспертизе ДНК, которую отец Васильева прошел добровольно. Адвокат добавил, что правоохранительным органам необходимо будет дать оценку действиям виновных, а также определить, подпадает ли этот инцидент под состав уголовного преступления.

«Васильеву это грозит тем, что следователь может переквалифицировать статью с ч.5 на ч.6, и лишение свободы может быть до 15 лет», — отметил юрист.

По данным «Коммерсантъ-Урал», мочу проверяли на следы наркотического опьянения. Эксперты выяснили, что биологический материал принадлежал отцу Васильева и отправили данные исследования в прокуратуру.

Общество
В Екатеринбурге задержали виновника ДТП с двумя погибшими

В начале августа в центре Екатеринбурга пять автомобилей попали в аварию. В результате два человека погибли и еще трое пострадали. Водитель Kia Rio не справился с управлением и столкнулся с машиной SsangYong, после чего врезался в LADA Priora. После этого произошло столкновение еще с двумя автомобилями.

Владимира Васильева, водителя Kia Rio, задержали в середине августа после выписки из больницы. Ему предъявили обвинение по ч. 5. ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти двум и более лицам). Он признал вину. В ГУ МВД по Свердловской области отмечали, что экспертиза не выявила у него следы ни алкогольного, ни наркотического опьянения.

Теги: ДТП, Екатеринбург, экспертиза
Материалы по теме
В Екатеринбурге задержали виновника ДТП с двумя погибшими
Общество
Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Екатеринбурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter