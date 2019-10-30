Адвокат сообщил о подмене анализов обвиняемого в аварии в Екатеринбурге

Адвокат сообщил о подмене анализов обвиняемого в аварии в Екатеринбурге

Водитель иномарки Владимир Васильев, которого следствие считает виновным в гибели двух человек в аварии в Екатеринбурге, сдал анализы своего отца. Эту информацию РБК подтвердил юрист и представитель потерпевшей стороны Александр Шумилов. Первоначально об этом сообщал «Коммерсантъ-Урал».

«Да, я подтверждаю, что такое случилось. Сейчас предстоит выяснить следствию, как получилось, что анализ мочи принадлежит отцу Васильева. В какой момент была подмена, или он сразу вместо сына помочился, или кто-то из сотрудников ГИБДД или врачей подменили», — сказал адвокат.

По его словам, это удалось выяснить благодаря повторной экспертизе ДНК, которую отец Васильева прошел добровольно. Адвокат добавил, что правоохранительным органам необходимо будет дать оценку действиям виновных, а также определить, подпадает ли этот инцидент под состав уголовного преступления.

«Васильеву это грозит тем, что следователь может переквалифицировать статью с ч.5 на ч.6, и лишение свободы может быть до 15 лет», — отметил юрист.