Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Екатеринбурге

Два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями в Екатеринбурге

Два человека погибли еще трое пострадали в результате ДТП с пятью автомобилями в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Авария произошла примерно в 05:55 по местному времени (03:55 мск). Водитель Kia Rio двигался по улице Малышева в сторону Московской, где, не справившись с управлением, столкнулся по касательной с автомобилем SsangYong.

После этого Kia врезалась в LADA Priora, которая стояла на светофоре. ВАЗ отбросило в сторону автомобиля Toyota Avensis, который, в свою очередь, въехал в Volkswagen Polo.

По данным «Уральского меридиана», двое человек, находящихся в автомобиле LADA Priora скончались на месте. Как пишет Ura.ru, водитель и пассажир Kia Rio были отправлены в городскую больницу №24, госпитализирован также водитель Toyota. Предварительно, у всех троих диагностирована черепно-мозговая травма.

Ранее легковой автомобиль Chevrolet врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы, в результате аварии погибли два человека. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС, автомобиль загорелся.