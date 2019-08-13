В Екатеринбурге задержали виновника ДТП с двумя погибшими

Правоохранительные органы задержали в Екатеринбурге водителя иномарки Владимира Васильева, которого следствие считает виновным в гибели двоих человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

Авария произошла 4 августа. Установлено, что водитель автомобиля Kia Rio ехал по улице Малышева в сторону Московской. Не справившись с управлением, он врезался в автомобиль Lada Priora, стоявший на перекрестке на красный сигнал светофора. В результате от удара машину Lada отбросило в сторону Toyota Avensis, которая, в свою очередь врезалась в еще один автомобиль, а Kia Rio — в Volkswagen Polo.

Среди погибших два человека, которые находились в отечественном автомобиле, еще трое, включая водителя и пассажира Kia, были доставлены в больницу. Подозреваемого после освобождения из больницы доставили на допрос для проведения следственных мероприятий. Ему предъявили обвинение по ч. 5. ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти двум и более лицам). Васильев полностью признал вину. По итогам экспертизы в организме обвиняемого выявили алкоголь и наркотические вещества. После допроса Васильева отправили в СИЗО.

По словам Горелых, полиция намерена ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.