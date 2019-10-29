Адвокат сообщил об отказе полицейского быть свидетелем по «делу 27 июля»

Адвокат сообщил об отказе полицейского быть свидетелем по «делу 27 июля»

Полицейский отказался признавать себя потерпевшим от рук фигуранта «дела 27 июля» Самариддина Раджабова и ушел со службы. Об этом рассказал РБК адвокат подсудимого Сергей Бадамшин.



По его словам, существовало постановление о признании полицейского Максидова потерпевшим по делу Раджабова, однако позднее решение было отменено руководителем следственного органа.

Об увольнении сотрудника правоохранительных органов адвокат узнал из материалов уголовного дела. По его словам, информацию об этом ему также подтвердили следователи.

«Максидов изначально занимал позицию, немножко отличающуюся от других потерпевших, которые продолжают утверждать, что звуковая волна причинила им боль в шее. Максидов не захотел такой участи, за что ему большое спасибо», — сказал адвокат.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД России.